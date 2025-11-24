Синоптик: в среду в Москве ожидается снег с дождем

Синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин рассказал, что в среду, 26 ноября, в столичном регионе ожидается снег с дождём.

«Ночью в столице -1…+1 °С, днём +2…+4 °С. По области -3…+2 °С, днём от 0 до +5 °С. Ветер южный, 4 — 9 м/с. Ночью и утром местами гололедица», — сообщил он в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

По его словам, в четверг, 27 ноября, ожидается облачная погода, небольшой, местами умеренный дождь. Ночью до +4 °С.

Днём в Москве температура воздуха составит до +7 °С, по области до +8 °С.

В свою очередь, руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с «Радио 1» отметил, что резкая смена температур в столичном регионе продолжится.

«Это не классическая картинка ноября. Уже должен лежать снег, а его ещё, наверное, неделю или две не будет», — сказал он.

Ранее невролог, эксперт лаборатории «Гемотест» кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская посоветовала использовать паузу между магнитными бурями для подготовки организма к последующему всплеску геомагнитной активности.