Оценена вероятность снега на Новый год в Москве

Все погодные условия для выпадения снега на Новый год в Москве есть, заявила в разговоре с «Вечерней Москвой» главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Предварительные модели прогнозов говорят о том, что во второй декаде декабря столбики термометров опустятся до устойчивых отрицательных температур. Снег будет выпадать в достаточно большом количестве, поэтому к Новому году точно не растает. Однако точную высоту снежного покрова пока сложно спрогнозировать, — высказалась Позднякова.

С другой стороны, синоптик не отрицает и вероятность внезапной оттепели ближе к 31 декабря. Она может «съесть» снежный покров.

Ранее синоптики Гидрометцентра сообщили, что зима пока не торопится в Москву. Так, на предстоящей неделе температура воздуха в Москве окажется в среднем на четыре градуса выше нормы. Ожидаются дожди.