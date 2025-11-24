Москвичей предупредили об аномальном конце осени

В последнюю неделю осени Москву и область ожидают небольшие морозы и гололед, однако настоящая зима наступит в столичном регионе позже. Температура воздуха превысит климатическую норму, сообщила главный специалист агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с RTVI.

Во вторник ночью, 25 ноября, в Москве ожидается до минус двух градусов, а в Подмосковье — до минут четырех градусов. Местами может появиться гололед, однако днем осадков не будет, а температура воздуха поднимается до плюс двух градусов. В среду возможен дождь, ночью — локальный снег. Днем температура составит до трех градусов, ночью — около нуля.

Четверг окажется самым теплым днем текущей недели.

«Ночная температура будет с положительной аномалией — от нуля до плюс пяти градусов. Дневная температура — плюс два-семь градуса», — рассказала синоптик.

Она добавила, что в пятницу ситуация поменяется с приходом холодного атмосферного фронта, на фоне которого похолодает до нуля градусов. В субботу днем также ожидается около нуля градусов, ночью — минус один-минус шесть градусов.

«Такая погода, еще совсем не напоминающая нам зимнюю, сохранится до конца ноября. Температура воздуха остается практически до конца ноября существенно выше климатической нормы, аномалия будет в пределах четырех-пяти градусов», — заключила Позднякова.

Ранее стало известно, почему температура в Москве значительно выше, чем за городом. По словам директора Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН Владимира Семенова, в столице образовался «городской остров тепла».