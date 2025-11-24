Свыше 600 кошек со всего мира можно будет увидеть на выставке Winter Cat Show

В «Крокус Экспо» в предстоящие выходные, 29 и 30 ноября, пройдет выставка Winter Cat Show. Она объединит питомцев и их владельцев, профессиональных заводчиков и фелинологов, а также всех неравнодушных к кошкам. На мероприятии будут представлены кошки популярных и редких пород, таких как чаузи, рэгдолл, той-боб, бурма, абиссинская, донской сфинкс, норвежская лесная и других.

© Вечерняя Москва

Главным событием станет экспертиза кошек с участием породистых животных из ведущих питомников страны, включая призеров национальных и международных конкурсов. В этом году российским и международным экспертам четырех крупных фелинологических систем — WCF, CFA, AFC и ICU — нужно будет выбрать среди множества участников лучших в различных номинациях.

Посетители выставки смогут наблюдать за ходом оценивания судьями и присуждением призовых в режиме реального времени.

Также специалисты расскажут о важности ответственного подхода к содержанию домашних любимцев. Профессиональные фелинологи и другие квалифицированные эксперты поделятся информациейй по уходу и питанию питомцев, а также проконсультируют по породам. На территории выставки работать ветеринарный кабинет.

