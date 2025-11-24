График движения поездов на МЦД-2 изменится с 24 по 26 ноября

График движения поездов на втором Московском центральном диаметре (МЦД-2) временно изменится с вечера 24 ноября до утра 26 ноября. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

© m24.ru

В эти дни после 23:00 интервалы движения могут быть увеличены до 20–50 минут.

Также 25 и 26 ноября на участке от Щукинской до Красного Балтийца после 00:00 и до 05:00 поезда будут курсировать в обе стороны по пути на Подольск. Кроме того, на станциях Стрешнево и Красный Балтиец изменится платформа отправления.

Ранее стало известно, что расписание поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД, в том числе МЦД-1 и аэроэкспрессов, изменилось с 1 ноября. Это связано с работами по монтажу конструкций распределительного зала и фасадов конкорса нового остановочного пункта Петровско-Разумовская.

Технологические окна назначены 28–30 ноября в период с 23:30 до 05:30.