Аномальное тепло в Москве объяснили

Зимняя погода еще долго не наведается в Москву. Причину аномального тепла, установившегося в столичном регионе, «Аргументам и фактам» назвал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

Отсутствие снега и мороза, резкие скачки температуры под конец ноября синоптик объясняет глобальными изменениями климата. Если прежде в атмосфере Земли преобладали западные ветра, то сейчас воздушные массы все чаще идут в направлении север-юг и наоборот. По словам Шувалова, климатический кризис постепенно стирает привычные границы времен года. Из года в год метеорологический сезон все реже наступает одновременно с календарным. В 2025 году зима начнется переменчивой погодой и мокрым снегом.

Снег москвичи, согласно текущим прогнозам, не увидят и в первую неделю декабря. В первые пять дней декабря столбики термометров в Москве будут скакать от минус трех градусов до плюс двух, к концу первой недели ожидаются небольшое похолодание и ночные заморозки.