Собянин подчеркнул авторитет Московской федерации профсоюзов

Об этом в понедельник, 24 ноября, написал мэр столицы Сергей Собянин в приветственном слове к 9-й отчетно-выборной конференции Московской федерации профсоюзов.

— Приветствую вас на 9-й отчетно-выборной конференции Московской федерации профсоюзов. Это важное событие в жизни столичного профсоюзного движения, играющего большую роль в развитии нашего мегаполиса. Голос Московской федерации профсоюзов авторитетно звучит при решении вопросов, связанных с защитой прав и интересов работников, обеспечении гарантий занятости и социальной поддержки москвичей, — говорится в приветствии главы города.

Собянин подчеркнул, что правительство Москвы высоко ценит плодотворное сотрудничество с объединением и придает особое значение выполнению обязательств московского трехстороннего соглашения, которое направлено на повышение заработных плат, а также на улучшение условий труда и жизни горожан.

Его слова зачитала председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, передает ТАСС.

11 ноября Сергей Собянин подписал закон «О бюджете города Москвы на 2026 год и плановый период 2027 и 2028 годов». Половину бюджета направят на поддержку москвичей, включая здравоохранение, образование, культуру и спорт. Кроме того, запланирована поддержка военнослужащих, участвующих в специальной военной операции на Украине, и их семей.