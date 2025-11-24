Москвичам рассказали, когда ждать похолодания

В среду в Москве и Московской области закончится дождь и начнется понижение температуры. Об этом в беседе с «Радио 1» сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

По его словам, на текущей неделе ожидаются мокрый снег и ледяной дождь.

«В четверг снова ожидается дождь и +5, +7 градусов тепла, а в пятницу мы снова скатимся до нуля и минуса. Нужно быть осторожнее на дорогах», — предупредил Шувалов.

Он добавил, что резкая перемена температур будет длиться довольно продолжительное время.

Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова до этого говорила, что декабрь в Москве и Московской области не будет слишком сухим, но и сильных снегопадов не ожидается. Количество осадков прогнозируется около климатической нормы.