Новую онлайн-выставку «Зима в Москве» подготовили специалисты Главного архивного управления Москвы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Главархив подготовил новую онлайн-выставку «Зима в Москве», которая размещена в виртуальном музее «Москва – с заботой об истории», в разделе «Медиатека», подразделе «Фотолетопись Москвы». Здесь представлены архивные снимки 1930–2000-х годов, многие из которых были переданы на вечное хранение в Главархив москвичами из личных коллекций в рамках совместной акции с центрами госуслуг «Мои документы», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в новой экспозиции можно увидеть зимние пейзажи столичных парков, подборку кадров с детьми, играющими в снежки, катающимися на коньках и санках, а также изображения столичных достопримечательностей – Большого театра, катка на Красной площади и соборов Московского Кремля.

«В рамках онлайн-выставки можно увидеть снимки с фестиваля «Русская зима», где участники пьют чай из самоваров на открытом воздухе. На одном из кадров зрители наблюдают за выступлением белых дрессированных медведей, которые показывают цирковые трюки на площадке спортивного городка в «Лужниках», – отметили в Главархиве.

Кроме того, еще больше изображений с сезонным отдыхом горожан можно найти в альбоме «Зимние забавы москвичей», который размещен в этом же подразделе виртуального музея.