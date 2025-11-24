За пять лет индустриальный парк «Руднево» увеличится более чем в три раза

Согласно утвержденной Сергеем Собяниным стратегии развития московской промышленности до 2030 года, индустриальный парк «Руднево» за пять лет увеличит свою площадь более чем в три раза, сообщает mos.ru.

© Пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы

В принятой стратегии особое внимание уделяется расширению ОЭЗ «Технополис Москва»: к 2030 году ее территорию планируется увеличить до 600 га — это 5,6 млн кв. м производства и более 90 тысяч работников. При этом «Руднево» — одна из крупнейших действующих площадок ОЭЗ.

«По поручению Сергея Собянина продолжаем создавать условия для развития высокотехнологичных производств в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва». К 2030 году мы расширим площадь индустриального парка «Руднево» в 3,3 раза — до 175 гектаров», — пояснил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Соответственно, за пять лет площадь производственных и общественно-деловых пространств «Руднево» превысит 1 млн кв. м, здесь смогут дополнительно локализовать свыше 65 промпредприятий и нарастить выпуск инновационной продукции.