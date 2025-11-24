Открыто движение по первому пути на новом путепроводе МЖД в Москве

Открылось движение по первому пути на новом путепроводе на участке Марьина Роща – Дмитровская Рижского направления Московской железной дороги (МЖД), сообщила пресс-служба магистрали.

«Сегодня открылось движение по первому пути на новом путепроводе, расположенном на участке Марьина Роща – Дмитровская Рижского направления МЖД в Северо-Восточном округе Москвы», – говорится в сообщении.

Отмечается, что в прошедшие выходные железнодорожники переключили первый путь на новый путепровод. Так, в ходе работ демонтировано 550 м старой рельсошпальной решетки, уложен новый, бесстыковой путь.

При этом ранее были проведены аналогичные работы по переключению второго пути. Движение поездов по нему открылось 27 октября.

Как уточняется, новый путепровод расположен в районе пересечения ул. Складочная и ул. Добролюбова и позволит продолжить развитие городской дорожной сети мегаполиса и улучшить транспортные связи двух районов округа.