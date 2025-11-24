Мосгордума усилит борьбу с вандализмом на объектах транспорта

Расширить список транспортного имущества столицы, которое нельзя использовать для размещения объявлений, в том числе несанкционированной рекламы, нанесения граффити и других наклеек, надписей и изображений, предлагает комиссия по транспорту и дорожно-транспортной инфраструктуры Московской городской думы. В новый список войдут объекты, которых нет в последней, принятой 10 лет назад, редакции соответствующей статьи столичного КоАП.

Статья кодекса предусматривает ответственность за несанкционированное нанесение надписей, изображений путем покраски, наклейки, росписи в технике граффити и иными способами на городское имущество. Отдельно определяется перечень транспортных объектов, на которые запрещено наносить разного рода наклейки и надписи. В современной редакции это остановки наземного городского транспорта, а также размещенные на них сооружения, пункты и автоматы для продажи билетов в метро и на монорельсе, дорожные знаки, обозначающие места остановок, информтабло и остановочные указатели, части конструкций трамвайных путей, метро и монорельса, трамвайных депо, троллейбусных, автобусных парков, опоры контактной сети троллейбуса и трамвая.

Для того, чтобы вычислить авторов акта вандализма, ответственные органы и организации, проводят визуальный осмотр объектов транспорта, отсматривают данные, полученные с помощью городской системы фото- и видеофиксации. Затем по возможности определяют тех, кто разместил объявления и предлагают заплатить штраф. Ответственность за подобного рода вандализм для граждан - от трех до пяти тысяч рублей, для должностных лиц - от тридцати пяти до пятидесяти тысяч рублей, для юридических лиц - от пятидесяти до ста пятидесяти тысяч. В 90% случаев виновники не отказываются. А если отказываются, к их телефонам подключают систему автодозвона, которая каждые пять-десять минут напоминают о необходимости уплатить штраф.

Впрочем, штрафы не полностью компенсируют нанесенный вред. На удаление наклеек и надписей Москва тратит огромные суммы. Только Московский метрополитен потратил в прошлом году на эти цели 38 миллионов рублей.

В последние годы возникли новые обстоятельства: транспортная инфраструктура столицы расширяется, транспортного имущества, находящегося в собственности города, становится больше. К примеру, за десятилетие появилась разветвленная инфраструктура зарядок для электробусов, билетопечатающие автоматы для регулярного речного транспорта и многое другое. С формальной точки зрения на них статья КоАП не распространялась. С принятием Мосгордумой нового закона для вандалов исчезнут и эти лазейки.