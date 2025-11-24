Сергей Собянин напомнил о мерах социальной помощи раненым бойцам СВО

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 24 ноября, рассказал о реализации уникальной модели помощи раненым бойцам специальной военной операции (СВО) в столице.

Поддержка осуществляется на базе ММКЦ «Вороновское» и включает высокотехнологичную медпомощь, протезирование, реабилитацию, социальную адаптацию, а также психологическое сопровождение.

Для обеспечения плавного перехода пациентов от лечения к протезированию и восстановлению в «Вороновском» создан центр протезирования и комплексной реабилитации, что позволяет сократить сроки протезирования.

— В центре установлено уникальное оборудование для реабилитации, которое позволяет добиваться хороших результатов при последующем протезировании и восстановлении после него, — написал глава города в своем блоге в МАХ.

Также особое внимание уделяется развитию системы социальной помощи и адаптации для раненых бойцов.

В октябре Собянин сообщил, что в Москве запустили новые короткие образовательные курсы для ветеранов СВО. На курсах можно освоить базовое техническое обслуживание автомобиля, лазерную резку, 3D-печать и основы предпринимательства по программе «СВОе дело. Начни сейчас».