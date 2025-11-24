Собянин рассказал о строительстве станции "Достоевская"

Готовность станции "Достоевская" Кольцевой линии метро составляет 35%, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что новый станционный комплекс появится на исторической ветке метро впервые за 70 лет.

По словам мэра, строительство данной станции – достаточно сложный процесс, так как работы ведутся в самом центре города, в плотной застройке и рядом с действующими линиями метро. Сложность представляют также подземные воды и множество инженерных коммуникаций. Специалисты вручную ведут горные работы, применяя средства малой механизации.

Для ускорения процесса специалисты соорудили четыре шахтных ствола для транспортировки материалов и оборудования на глубину. Комплекс "Екатерина" уже начал проходку пятого вертикального ствола, который станет вентиляционным. Собянин

добавил, что эти работы планируется завершить до конца года.

Помимо самой станции, специалисты построят два вестибюля: подземный – под улицей Дурова на пересечении с Делегатской улицей, наземный – на перекрестке улицы Дурова и Олимпийского проспекта.

По словам мэра, после открытия станции "Достоевская" улучшится транспортная доступность Мещанского и Тверского районов, а также Марьиной Рощи.

О строительстве "Достоевской" Собянин сообщил в прошлом году. Работы будут проводиться на протяжении 4–5 лет.

"Достоевская" будет 13-й станцией на Кольцевой линии метро. Она расположится между "Проспектом Мира" и "Новослободской". Кроме того, с ее помощью можно будет пересесть на Люблинско-Дмитровскую линию. За счет появления новых маршрутов поездок разгрузятся "Проспект Мира", "Курская" и "Чкаловская".