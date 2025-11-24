Гербарий и подушку в виде пончика забыли пассажиры Мострансавто в октябре

В октябре в салонах автобусов и на объектах АО «Мострансавто» пассажиры забыли такие необычные вещи, как гербарий, подушка в виде пончика и колода гадальных карт. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.

«С начала года пассажиры автобусов Мострансавто оставили в салонах транспорта и на объектах инфраструктуры компании более 1,7 тыс. личных вещей. Традиционно чаще всего жители и гости Подмосковья забывают в поездках транспортные карты «Стрелка», а также социальные и банковские карты. Однако наряду с этим сотрудники регулярно сталкиваются и с более необычными потерями. Среди находок, которые особенно запомнились в этом месяце, – колода гадальных карт Таро в шелковом мешочке, аккуратный гербарий с засушенными полевыми цветами и подушка-подголовник в виде яркого пончика», – говорится в сообщении.

Если пассажир понял, что оставил вещь в автобусе или в здании автовокзала, для ее поиска необходимо заполнить специальную форму на официальном сайте Мострансавто в разделе «Пассажирам» («Забытые вещи»). В форме следует указать дату и время поездки, номер маршрута, а также кратко описать потерянный предмет, что значительно ускоряет процесс поиска. При получении утерянного предмета нужно предъявить документ, удостоверяющий личность, и расписаться в специальном журнале, а несовершеннолетние пассажиры могут получить вещи в сопровождении родителей.

Все найденные вещи передаются на склад, где они хранятся в течение шести месяцев. Исключение составляют скоропортящиеся продукты, которые утилизируются сразу. По истечении установленного срока предметы, которые не нашли своих владельцев, также подлежат утилизации.

В пресс-службе уточнили, что при обнаружении бесхозного предмета необходимо сообщить об этом водителю автобуса или сотруднику охраны на автовокзале или автостанции. Работники компании знают специальные инструкции относительно действий в подобных ситуациях.