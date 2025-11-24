Собянин рассказал о мерах городской поддержки для создания производств в Москве

В ближайшие пять лет в Москве запустят свыше ста новых производств и появится около 60 тысяч рабочих мест. Как рассказал в своём блоге мэр Сергей Собянин, для поддержки промышленности в столице разработаны пять ключевых программ.

Важную роль играют офсетные контракты. В настоящее время Москва заключила с компаниями 36 соглашений, гарантирующих долгосрочный спрос на стратегически важные товары: медикаменты, коммунальную технику, оборудование для городского транспорта и многое другое.

Реализуются и масштабные инвестиционные проекты. Столица предоставляет бизнесу земельные участки по льготной ставке в обмен на строительство новых производств. В настоящее время возведены десять современных промышленных объектов. Особое внимание - технопаркам, налоговые льготы инвесторам достигают 25 процентов.