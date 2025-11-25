Синоптик пообещал москвичам «погодные качели»

В среду-четверг в Москву придет новый циклон с ледяным дождем. Сначала возможно выпадение снега, а затем — кратковременный повтор дождя. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов aif.ru.

© ТК «Звезда»

По словам синоптика, на этой неделе москвичей ждут «погодные качели». Понедельник начался со снегом и ледяным дождем. Глава «Метео» объяснил, что теплый воздух в верхних слоях встретился с охлажденным приповерхностным, поэтому капли дождя, проходя через этот слой, превращались в льдины.

Он добавил, что в среду погода будет тоже неблагоприятная. Циклон сейчас формируется на Апеннинском полуострове, затем пройдет через Венгрию, Румынию, Белоруссию и затронет север столицы России. В Москве возможен кратковременный ледяной дождь.

В среду в Москве температура начнет повышаться до +4. В четверг планируется пик потепления до +8 и пойдет дождь. В пятницу температура может опустится ниже нуля. Автомобилистам и пешеходам синоптик рекомендует опасаться гололеда.

Ранее главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала «Звезде» о погоде в последнюю неделю ноября. По ее словам, ожидаются осадки, но в незначительном количестве. В ночные часы выпадет небольшой снег, а в дневные пойдет дождь.