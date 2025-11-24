В Москве образовался городской остров тепла

Температура в Москве значительно выше, чем в ближайших населенных пунктах, из-за «острова тепла», который образовался в городе. Так погоду в столице объяснил директор Института физики атмосферы им. А.М. Обухова РАН Владимир Семенов в беседе с «Говорит Москва».

По словам эксперта, температура в мегаполисах выше из-за больших площадей заасфальтированной почвы и небольшого количества влаги, которая охлаждает поверхность при испарении. Такие условия называют «городским островом тепла».

«Этот остров тепла простирается не только в атмосфере до высот нескольких километров, но и в почве он существует. И не нужно отъезжать на 100 километров, достаточно отъехать на 10 километров от Москвы, и температура может измениться не на два градуса, а на пять», — объяснил Семенов.

Ранее синоптик Татьяна Позднякова спрогнозировала, что настоящая зима не наступит в Москве до конца ноября.