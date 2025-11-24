В центре столицы установили симметричные светящиеся арки

На Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере установили симметричные светящиеся арки. Подробности сообщает комплекс городского хозяйства.

Декоративные конструкции высотой 12 метров символизируют театры, Российский академический молодежный театр. Впервые они украсили Москву в 2017 году, когда главной темой фестиваля "Путешествие в Рождество" были театры.

Специалисты АО "ОЭК" уже смонтировали каркас арок из оцинкованных металлических труб, на него через кронштейны закрепили металлические несущие рамки.

Для подсветки каждой арки использовали более 410 тыс. светодиодов, они установлены в адресные светодиодные модули, гирлянды и ленты двух типов - теплого и холодного свечения.

В настоящее время проводится тестовое подключение праздничной иллюминации, чтобы заранее проверить работоспособность светодиодов и в случае необходимости исправить неполадки.

В 2023 году симметричные арки на Пушкинской площади и в Новопушкинском сквере модернизировали, использовав диммирование (дистанционное управление яркостью светодиодов) и возможность программировать цветность.

Для украшения города применяем современное светодиодное энергосберегающее оборудование. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях.

Для новогоднего украшения столицы используем конструкции, измененные в соответствии с датой и символикой праздника.

За последние годы в Москве сформировался достаточный запас декоративных элементов, который позволяет украсить город. Все световые и другие оформительские конструкции - универсальные, с возможностью многократного использования и изменения их вида.