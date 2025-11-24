В стационарах Москвы ввели систему идентификации пациентов по QR-коду, сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

«Теперь при поступлении в больницу пациент получает специальный браслет. Персонал сканирует на нём код при выполнении медицинской манипуляции, время и факт выполнения процедуры автоматически фиксируется в ЕМИАС», — рассказала Ракова.

Это делает процесс лечения прозрачнее, а также избавляет врачей от рутинного документирования и поиска нужных данных, отметила Ракова.

Ранее депутат Госдумы Никита Чаплин рассказал, что при сканировании QR-кода пенсионера организации смогут увидеть основные сведения о нём.