Москвичей призвали отказаться от машин

В понедельник, 24 ноября, жителей Москвы призвали отказаться от машин и пересесть на общественный транспорт. На дорогах может быть опасно из-за дождя и гололеда, предупреждает Центр организации дорожного движения (ЦОДД), передает Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Синоптики спрогнозировали, что в течение дня на город обрушится дождь, а температура воздуха понизится. На этом фоне на дорогах может образоваться гололедица. На движение авто в столице также могут повлиять общее снижение скорости из-за погоды, мелкие ДТП и ремонтные работы, отметили в ведомстве.

В ЦОДД призвали использовать для поездок общественный транспорт. Если нет возможности отказаться от машины, то стоит соблюдать скоростной режим и дистанцию, планировать свой маршрут заранее и не отвлекаться на телефон во время движения.

«Особенно будьте аккуратны на подъемах и спусках с мостов и эстакад. Заранее снижайте скорость вблизи пешеходных переходов», — подчеркнули в ЦОДД.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что на Москву обрушатся дождь, мокрый снег и гололед. Температура воздуха будет достигать плюс 4-7 градусов днем, а вечером похолодает до плюс 3 градусов.