Товары от участников «Московского долголетия» представят в столице 28 ноября

Маркет с товарами от участников проекта «Московское долголетие», приуроченный ко Дню матери, пройдет в столице 28 ноября. Об этом сообщила пресс-служба департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

«Особенный маркет, приуроченный ко Дню матери, пройдет в столице 28 ноября. На нем горожане старшего поколения – участники проекта «Московское долголетие» представят товары, сделанные с любовью своими руками. Посетители смогут не только выбрать подарки, но и пообщаться с некоторыми мастерами и услышать истории создания их работ», – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в 2025 году на ярмарке будет представлено около тысячи изделий: декор, игрушки, свечи, деревянные поделки, елочные украшения и многие другие работы.

«Московское долголетие» во второй раз становится частью уникальной инициативы в сотрудничестве со Сбером и проектом «Сделано в Москве». Это отличная возможность для горожан старшего возраста не только делиться своим творчеством, но и превращать его в источник дохода. Такие мероприятия вдохновляют наших участников на новые свершения, помогают реализовать свой потенциал и развивать рынок «серебряной» экономики, где старшее поколение не только выступает в роли потребителя, но и создает актуальные товары. Перед каждым маркетом участники погружаются в тему самозанятости и юридических аспектов развития собственного дела, чтобы после мероприятия они могли продолжать монетизировать хобби», – приводятся в сообщении слова заместителя руководителя департамента труда и социальной защиты населения Москвы Владимира Филиппова.

Мероприятие пройдет 28 ноября с 9:00 до 17:00 в главном офисе московского Сбера по адресу Оружейный пер., д. 41. Вход свободный.