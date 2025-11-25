В Зеленограде выставили на торги 20 нежилых помещений

Москва выставила на торги 20 нежилых помещений в Зеленоградском административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

"Сейчас на инвестиционном портале Москвы доступны для приобретения 20 помещений на улице Заводской. Их площадь варьируется от 27,2 до 185,9 кв. м. Они находятся рядом со станцией Зеленоград - Крюково Московского центрального диаметра. У всех объектов свободное назначение, поэтому победители аукционов смогут реализовать любую идею: открыть магазин, творческую студию, языковую школу, тренажерный зал и другие виды бизнеса", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что помещения расположены по адресам: ул. Заводская, д.14, к.1 и к.2. Они находятся на первых этажах и подключены к основным коммуникациям. Прием заявок на участие в торгах завершится 2 и 8 декабря в зависимости от лота, аукционы пройдут 12 и 15 декабря.

Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.