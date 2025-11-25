В Зеленограде выставили на торги 20 нежилых помещений

ТАССиещё 10

Москва выставила на торги 20 нежилых помещений в Зеленоградском административном округе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента по конкурентной политике.

В Зеленограде выставили на торги 20 нежилых помещений
© ТАСС
"Сейчас на инвестиционном портале Москвы доступны для приобретения 20 помещений на улице Заводской. Их площадь варьируется от 27,2 до 185,9 кв. м. Они находятся рядом со станцией Зеленоград - Крюково Московского центрального диаметра. У всех объектов свободное назначение, поэтому победители аукционов смогут реализовать любую идею: открыть магазин, творческую студию, языковую школу, тренажерный зал и другие виды бизнеса", - приводит пресс-служба слова руководителя департамента Кирилла Пуртова.

Отмечается, что помещения расположены по адресам: ул. Заводская, д.14, к.1 и к.2. Они находятся на первых этажах и подключены к основным коммуникациям. Прием заявок на участие в торгах завершится 2 и 8 декабря в зависимости от лота, аукционы пройдут 12 и 15 декабря.

Для участия в торгах понадобятся регистрация на онлайн-площадке "Росэлторг" и усиленная квалифицированная электронная подпись.