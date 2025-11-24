Предсказана вероятность аномальной зимы в Москве

Зима 2025-2026 годов в Москве не будет экстремально холодной. Вероятность аномальных температур в предстоящий сезон оценил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет РИА Новости.

«По оценкам, в Москве, в центре европейской России, зима будет соответствовать норме или чуть выше нормы, не будет холодной зимы», — рассказал синоптик.

Однако Вильфанд уточнил, что температура воздуха в целом будет ниже, чем предыдущей зимой. При этом будут чередоваться холодные и теплые периоды. «Экстремально холодной зима не прогнозируется», — подчеркнул метеоролог.

Ранее доцент департамента экологической безопасности и менеджмента качества продукции Института экологии РУДН Татьяна Ледащева спрогнозировала, что в новогоднюю ночь погода в России будет снежной и морозной.

В январе, по прогнозам эксперта, погода будет соблюдать климатическую норму. Однако реальная ситуация будет зависеть от множества факторов и еще может измениться.