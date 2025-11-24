Дептранс разработал единые правила для работы автономных роботов-курьеров

В столице утвердили единые правила для работы автономных роботов-курьеров, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Департамент транспорта столицы разработал единые правила для использования роверов, число которых в сервисах доставки будет расти в ближайшее время», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В ведомстве напомнили, что в настоящее время в городе работает около 200 роботов-доставщиков, они выполняют более 1,5 тыс. заказов в сутки.

Отмечается, что, согласно новым правилам, у всех роботов-курьеров появятся индивидуальные номера – это позволит идентифицировать устройства и регулировать их передвижение.

Кроме того, роверы будут передвигаться только в разрешенных зонах. Также будут определены зоны стоянки. Еще все автономные роботы подключат к городским информационным системам.