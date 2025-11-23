Снег вернется: какая погода ждет москвичей на следующей неделе

Синоптики рассказали, что возвращения снега на постоянной основе стоит ждать уже на следующей неделе, с 24 ноября. Подробнее — в материале «Вечерней Москвы».

В конце текущей недели в городе действовал «желтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, а уже на следующей неделе лед закроет снег.

— Смена характера погоды произойдет 24 ноября, в понедельник, — сообщила в беседе с «Вечерней Москвой» ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

— Атмосферное давление резко понизится. Нас ожидают осадки.

В ночное время пойдет снег, днем это будет смешанная фаза. В ночные часы температура слабо отрицательная, в некоторых районах еще будет около минус 1-3 градусов. А вот дневная повсюду уже станет положительная — плюс 1–6.

Синоптик добавила, что не исключено, что именно 24 ноября на дороги ляжет постоянный снег.

По наиболее вероятному сценарию предстоящая зима в России будет холоднее прошлой. «Вечерняя Москва» также узнала у Татьяны Поздняковой, какие факторы указывают на более холодную зиму и будет ли сохраняться эта тенденция.