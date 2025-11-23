Запросы на жизнь у природы в Москве выросли в полтора раза за год

Аналитики зафиксировали рост интереса жителей столицы к городскому жилью, сочетающему преимущества мегаполиса и загородной среды. С ноября 2024-го по октябрь 2025-го спрос на жилье рядом с парками увеличился на 150%, интерес к домам с собственным садом – на 27,9% к зеленым пространствам на крыше – на 19%.

По данным исследования Oсtober Group, интерес москвичей смещается в сторону двух ключевых факторов: наличия природных зон и высокого уровня приватности, характерного для загородного формата.

Одновременно усиливается спрос на персональные открытые пространства. Количество запросов по теме «эксплуатируемая кровля» выросло на 19%, «квартира с террасой» - на 9,5%.

Другой ключевой элемент загородного образа жизни в городе - приватность. Интерес к закрытым жилым проектам впервые превысил 81 тысячу запросов, показав рост на 19,5% за год.

Интерес к «тихим районам Москвы» вырос на 20,1%. Покупатели все чаще рассматривают защищенность и уединенность внутренней территории как обязательные параметры проекта.