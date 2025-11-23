Собянин рассказал, какие спорткластеры около жилых кварталов появились в Москве

Столичные власти продолжают развивать спортивную инфраструктуру возле жилых кварталов с учетом пожеланий горожан. Например, в парке «Дубрава» в районе Куркино обновили покрытие площадки для баскетбола и волейбола, а также сделали новые комфортные трибуны. Об этом в воскресенье, 23 ноября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

По словам главы города, в Зеленограде у Большого городского пруда модернизировали зону для пляжного волейбола. Были обновлены песок и ограждение для обеспечения безопасности игроков. Рядом с площадкой установили тренажеры и турники, предназначенные для разминки перед играми.

В районе Богородское, в парке «Янтарная горка», устаревшая площадка для футбола и баскетбола заменена на современный спортивный комплекс. Новая зона оснащена высоким ограждением, новыми футбольными воротами, баскетбольными кольцами, фитнес-станцией, столами для тенниса, тренажерами и воркаут-комплексами.

В «Зеленом парке», расположенном между районами Новогиреево и Ивановское, обновлена площадка для футбольных матчей. В непосредственной близости от футбольного поля обустроена зона для игры в волейбол, установлены тренажеры, скамейки и трибуны под навесами.

— У Ивановских прудов благоустроили всесезонную спортплощадку для футбола, баскетбола и хоккея. Дополнили ее скейт-парком, тренажерами, воркаут-комплексами и полосой препятствий в стиле «Русский ниндзя», — написал Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

Во всех округах Москвы прошла масштабная акция «Озеленяем вместе». В парках, в скверах и во дворах высадили более 30 тысяч холодостойких многолетних цветов, кустарников и деревьев, украшавших столицу на фестивале «Сады и цветы».