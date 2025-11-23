МЧС предупредило о ледяном дожде и гололедице в Москве

В воскресенье вечером в Москве пойдет мокрый снег, местами ожидается ледяной дождь. Непогода продлится до утра понедельника и вызовет гололедицу на улицах. Предупреждение об этом опубликовало столичное управление МЧС.

В сообщении сказано, что прогноз действует с 23 часов 23 ноября до 8 часов 24 ноября.

«Ожидается отложение мокрого снега. В отдельных районах ледяной дождь, гололед. Местами гололедица», — заявили спасатели.

В связи с непогодой в МЧС рекомендовали гражданам обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Нельзя оставлять детей без присмотра, следует быть внимательнее за рулем автомобиля.

Ранее стало известно, что новогодняя ночь в России выдастся снежной и морозной.