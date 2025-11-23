Московский зоопарк захотел оставить себе панду Катюшу

Гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова заявила о переговорах с Китаем о судьбе панды Катюши. Ее цитирует ТАСС.

По словам Акуловой, зоопарк хочет оставить детеныша панды у себя, но по соглашению между Россией и Китаем ее нужно передать китайским представителям в четыре года.

«Мы будем пытаться, но насколько у нас это получится, не знаю, пока прецедента такого не было, и все детеныши в четыре года либо до четырех лет уезжали в Китай», — объяснила она.

Акулова добавила, что в Китае в дальнейшем этих животных распределяют по природоохранной программе в зоопарк или центр разведения для размножения и продолжения рода. Гендиректор подчеркнула, что Катюша ценна для размножения, поскольку она очень способная и наблюдательная — ветеринарным тренингам животное само научилось от мамы.

«Пока Диндин выполняла тренинги — лапку давала, вставала, садилась на весы, она это все наблюдала и потом самостоятельно начала участвовать в этих тренингах, естественно, за вкуснятину», — поделилась Акулова.

Большая панда — неофициальный символ Китая и находится под защитой государства. Страна отправляет этих животных в разные страны, но детенышей забирает назад. Катюша родилась в Московском зоопарке в конце августа 2023 года у самца Жуи и самки Диндин, приехавших в Россию в 2019 году в рамках китайской «панда-дипломатии» на 15 лет.

Ранее сообщалось, что за год онлайн-трансляций из Московского зоопарка эфиры привлекли более девяти миллионов просмотров. На старте в 2024 году в проекте участвовали девять вольеров, сейчас — уже двадцать экспозиций, включая вольер панд.