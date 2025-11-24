В «Царицыне» откроется масштабная международная выставка «Индия. Ткань времени»

В Москве впервые представят экспонаты Национального музея ремесел в Дели: посетители увидят уникальные ручные вышивки, сари, сотканные с применением натурального золота, и расшитые яркими шелками свадебные покрывала из провинции Пенджаб.

В Большом дворце музея-заповедника «Царицыно» 23 декабря откроется выставка «Индия. Ткань времени». Она станет продолжением цикла международных и национальных проектов на базе городских музеев.

«Выставка “Индия. Ткань времени” — не только значимое событие в культурной жизни столицы, но и важный этап развития сотрудничества наших стран. Впервые в России будет представлена коллекция тканей и костюмов Национального музея ремесел в Дели. Ее дополнят экспонаты из отечественных музеев, работы российских и зарубежных дизайнеров и предметы из частных собраний модных домов. Они расскажут о влиянии индийской текстильной традиции на мировую моду», — отметил Министр Правительства Москвы, руководитель столичного Департамента культуры Алексей Фурсин.

На выставке представят свыше 300 экспонатов. Они расскажут о влиянии индийских мотивов на мировую моду, интерпретации традиционных узоров и техник, символов и кодов в моде и массовой культуре ХХ и ХХI веков.

Экспозиция разместится в семи залах. Каждый из них будет посвящен определенной теме: истории хлопка, шелка, шерсти, вышивке, окрашиванию, орнаментам и сари. В зале окрашивания гости смогут узнать о краске индиго, благодаря которой джинсы стали самой универсальной одеждой в мире. Посетители увидят уникальные ручные вышивки, сари, сотканные с применением натурального золота, и тюрбаны из тончайшего муслина, а также богато расшитые яркими шелками свадебные покрывала из провинции Пенджаб.

Российскими участниками выставки станут Государственный Эрмитаж, Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Музей Востока, Государственный исторический музей, Музей имени Андрея Рублева, Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина. Свои работы для проекта предоставили также российские бренды, дизайнеры и модные дома. Часть экспонатов взята из частных собраний.

В рамках публичной программы проекта пройдет более 30 мероприятий с участием российских дизайнеров и специалистов в области истории моды. Для маленьких гостей и их родителей организуют прогулки по выставке, организуют семейные мастерские, а подросткам предложат создать собственную коллекцию одежды в специальной лаборатории. Взрослых посетителей ждут кураторские экскурсии и лекции, серия дискуссий о коллекционировании и апроприации в мире моды, а также практикумы по завязыванию сари, натуральному окрашиванию и печати на ткани.

Выставка будет работать почти четыре месяца — до 12 апреля 2026 года. Для посещения нужен билет в музей.

Кураторами проекта стали Людмила Алябьева, академический директор аспирантской школы по искусству и дизайну Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», Екатерина Шинкарева, куратор и хранитель индийской коллекции в Музее Востока, и госпожа Нидхи Харит из Национального музея ремесел в Дели. Архитектором проекта выступила Майя Фролова. Над созданием уникальной атмосферы восточного сада для выставки работала Анастасия Нефедова, театральный художник, а с запахами востока аудиторию познакомит Анна Кабирова, ольфакторный художник.