Вильфанд рассказал, ждать ли москвичам зимы до конца ноября

Снежной холодной зимы не будет в Москве как минимум до конца ноября.

Об этом РИА Новости сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Зимы как таковой, в обычном понимании слова, не предвидится до конца месяца», — сказал он.

По его словам, на следующей неделе не предвидится условий для снегопада в российской столице.

В ночь на 23 ноября в Москве и Подмосковье объявили желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы на дорогах и налипания мокрого снега на провода и деревья.

До этого научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на выходных и в течение предстоящей недели в европейской части России, главным образом на юге, ожидается погода заметно теплее нормы. Такая аномалия связана с западными воздушными потоками, которые в холодный сезон обычно приносят более высокие температуры.