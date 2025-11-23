Синоптики предупреждают о сильном гололеде в Москве

Опасный гололед ожидается в Москве. Наледь на дорогах может возникнуть из-за ледяного дождя, который, как ожидается, пройдет ночью с воскресенья на понедельник, 24 ноября.

Температура воздуха сегодня днем поднимется до плюс двух, а ночью уже слабый мороз, рассказал обозреватель проекта Meteoweb, метеоролог Алексей Сафонов:

Алексей Сафонов обозреватель проекта Meteoweb, метеоролог

«Погода в Москве и Московской области сейчас остается крайне нестабильной. Основной риск — это ледяные дожди и гололед. Естественно, сильный ветер, перепады атмосферного давления. В воскресенье нас ждет достаточно погожий, относительно всего того, что будет позже, день. Днем слабо положительные температуры — до плюс 2. Местами ночью будет минус 1. За счет влияния повышенного атмосферного давления обойдется без осадков, однако будет пасмурно. И ночью с воскресенья на понедельник погода будет опять меняться. Дело в том, что в воскресенье будет падать атмосферное давление. К нам подойдет циклон, и в ночь с воскресенья на понедельник ожидается потепление. В понедельник днем до плюс 6, ночью осадки будут носить смешанную фазу — пройдет дождь со снегом. Но самое страшное — это, конечно, ледяной дождь. Потом потеплеет, это все равно все растает. Но гололед прогнозируется один из самых сильных за последние, по крайней мере, пять лет. Это самый сложный период — с воскресенья на понедельник. А дальше — вторник, среда, четверг — с отходом циклона, естественно, опять похолодает. Во вторник уже будет около 2 градусов тепла днем и около минус 2 ночью. В среду такая же примерно погода. А в четверг — будем смотреть».

По предварительным прогнозам синоптиков, в четверг температура воздуха в столичном регионе превысит климатическую норму на 5–6 градусов — ожидается плюс 5-7.