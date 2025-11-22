МЧС предупредило москвичей о надвигающемся снегопаде

Главное управление МЧС России по Москве предупредило о надвигающемся на столицу снегопаде. Об этом спасательное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

По данным синоптиков, в период с 21:00 22 ноября до 08:00 23 ноября в городе местами ожидается отложение мокрого снега, на дорогах возможно образование гололедицы. Жителям рекомендовали обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не оставлять детей без присмотра. Водителей попросили проявить внимательность при управлении автомобилем, а также парковаться в безопасных местах.

М️осквичей призвали при необходимости обращаться к спасателям по телефонам «101» или «112».

Ранее в Москве и Московской области продлили действие желтого уровня погодной опасности из-за гололедицы. Предупреждение о потенциально опасной погоде будет действовать до полуночи понедельника, 24 ноября. По одному из прогнозов, в столичном регионе в начале следующей недели сначала пойдет снег, который сменится ледяным дождем.