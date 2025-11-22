Москвичам пообещали колебания «погодного маятника»

Синоптик Леус: Москву ждут колебания «погодного маятника»
Температурный маятник продолжит «раскачивать ноябрьскую погоду» в Москве на следующей неделе. В предстоящий четверг воздух прогреется до +7 градусов, сообщил специалист центра «Фобос» Михаил Леус.
Метеоролог отметил, что столичную погоду продолжает лихорадить: в ноябре температура то взлетает до рекордно высоких отметок, то вплотную приближается к нулю.
«Колебания погодного маятника продолжатся и в предстоящие дни», — заявил Леус.
По его словам, в воскресенье столица окажется под влиянием гребня антициклона. Небо прояснится, осадки прекратятся. Температура будет близка к нулю, что грозит гололедицей.
В понедельник потеплеет до +3…+5°, что 4-5°, пройдут дожди.
В ночь на вторник местами пойдет снег и понизит температуру, формируя гололедицу. Днем будет чуть выше нуля.
В среду будет облачно, стартует очередная теплая волна. После полудня ожидается +1…+3°.
В четверг предстоит пик тепла: на фоне облачной и дождливой погоды термометры покажут +5…+7°. Это выше климатической нормы на 5-6°.
В пятницу дожди перейдут в снег и мокрый снег, а на термометрах будет 0…+2°.
«Последние дни ноября пройдут при слабо положительных дневных температурах и небольших осадках в смешанной фазе. Да и первые дни календарной зимы по своим температурным характеристикам напомнят скорее начало ноября», — подытожил Леус.