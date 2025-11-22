Собянин: согласована архитектурная концепция станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии

В Москве согласовали архитектурную концепцию станции "ЗИЛ" Бирюлевской линии метро, рассказал в мессенджере MAX Сергей Собянин.

© портал мэра и правительства Москвы

"Ее внешний облик будет напоминать об эпохе расцвета отечественного производства в советский период – в оформлении используют элементы промышленной эстетики. Дизайн выбран не случайно", – поделился мэр.

По его словам, линия берет начало на территории, где раньше находился завод имени Лихачева.

Отмечается, что в интерьере участка будут преобладать элементы из нержавеющей шлифованной стали. Этим материалом облицуют колонны и потолок. На полу используют плиты из натурального термообработанного темного гранита.

Кроме того, на путевых стенах появится художественное панно, выполненное в технике мозаики.

В настоящий момент на площадке завершена разработка грунта котлована. Специалисты уже приступили к земляным работам на участке оборотных тупиков. Почти наполовину закончен монолит станционного комплекса.

Линия будет включать 10 станций. Завершить строительство первого участка от "ЗИЛ" до "Курьяново" планируется в 2028 году.

Ранее была завершена проходка участка Бирюлевской линии метро под руслом Москвы-реки. Чтобы не допустить рисков затопления и обрушения тоннеля, специалисты провели тщательные подготовительные работы.

Проходка правого тоннеля длиной свыше 1,6 километра между станциями "Остров мечты" и "Кленовый бульвар" началась летом 2025 года.