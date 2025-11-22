Москве в субботу пообещали небольшие дожди со снегом

В субботу Москву ждут облачная погода, дожди, мокрый снег и температура воздуха +1…+3°. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Леус написал в телеграм-канале, что на этих выходных погоду в столичном регионе будет определять «вытянувшийся в широтном направлении атмосферный фронт».

«Он сохранит в мегаполисе облачную погоду, вызовет небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега и удержит дневную температуру на пару градусов выше климатической нормы», — отметил синоптик.

По его прогнозу, температура воздуха в субботу составит +1…+3°, по области 0…+3°. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 750 мм рт. ст., что выше нормы.

В воскресенье местами пройдет небольшой снег, образуется гололедица. Ночью будет 0…-2°, днём -1…+1°.

