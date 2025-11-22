Выставка керамики откроется в музее-заповеднике «Царицыно» 27 ноября

Выставка «Время керамики. К юбилею Валерия Малолеткова» откроется в музее-заповеднике «Царицыно» 27 ноября. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

«В «Царицыно» открывается выставка, посвященная 80-летию Валерия Малолеткова – художника монументального и декоративного искусства, графика, искусствоведа, народного художника России и академика Российской академии художеств. Проект охватывает полувековую историю творческого непокоя и работы с одним из самых пластичных и изменчивых материалов – глиной. В экспозиции – более сотни авторских произведений из музейных собраний и личной коллекции художник», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что в экспозиции представлены пласты и рельефы, скульптурные портреты Александра Пушкина, Николая Гоголя, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, Сергея Есенина, Айседоры Дункан, Владимира Татлина и Николая I, а также декоративные композиции.

Кроме того, выставка включит предметы из собраний других музеев и общественных институций страны: музея-заповедника «Останкино и Кусково», Московского музея современного искусства, Дома Николая Гоголя, Российской академии художеств, Союза художников России.