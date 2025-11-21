К середине XXI века привычная зима для жителей столичного региона может стать редкостью. Вместо устойчивого снежного покрова москвичи все чаще будут сталкиваться с дождями и слякотью в разгар сезона. Об этом сообщил климатолог Николай Терешонок.

«Через 50 лет московская зима станет напоминать нынешний климат Ростова-на-Дону: морозы будут короче и слабее, а устойчивый снежный покров станет редкостью», – указал эксперт.

Эксперт отметил, что происходящие процессы уже перешли в необратимую стадию. Краткосрочные прогнозы осложняются тем, что климат изменяется не плавно, а скачкообразно.

При этом средняя температура, по словам специалиста, продолжает расти примерно на 0,5°C каждые десять лет, что приводит к серьезной перестройке погодных условий, передает aif.ru.

