ЦОДД призвал столичных водителей быть осторожными

В Москве местами идет снег, состояние дорог оценивается на уровне пяти баллов. Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призвал водителей быть осторожными за рулем.

— В течение дня для поездок по городу используйте городской транспорт По прогнозам синоптиков, сегодня в течение дня в некоторых районах города ожидается снег. Возможно образование гололедицы, — передает Дептранс.

Средняя скорость движения в городе составила 32 километра в час.

Интенсивное движение сейчас на внешней стороне Садового кольца в районе улицы Садовая-Спасская, на внешней стороне ТТК в районе улицы Сущевский Вал, на Ярославском шоссе в сторону центра.

Во второй половине дня ожидаются локальные затруднения на внутренней стороне ТТК в районе улицы Беговая, на внешней стороне Садового кольца в районе Садовой-Самотечной, а также на МКАД и выездных магистралях.

На движение могут повлиять короткий рабочий день, низкая скорость потока из-за погодных условий, ремонтные работы, мелкие ДТП.

— Будьте аккуратны за рулем: избегайте резких маневров, соблюдайте дистанцию и скоростной режим. Особенно на тех участках дорог, где есть эстакады и тоннели. Снижайте скорость вблизи пешеходных переходов. За обстановкой на дорогах круглосуточно следят Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД, — говорится в Telegram-канале Дептранса.

В пятницу, 21 ноября, в столичном регионе ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега. Максимальная температура воздуха в Москве составит плюс 1–2 градуса