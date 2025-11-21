Поездки стали короче на 40 маршрутах наземного транспорта Москвы

Столичные транспортники провели работы по ускорению движения транспорта.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов, служба управления наземным транспортом постоянно отслеживает обращения москвичей и анализирует работу маршрутной сети.

"С начала года ее сотрудники увеличили скорость движения более чем на 40 маршрутах и сократили интервалы на востребованных направлениях в среднем на 10%", - сказал Максим Ликсутов.

Так, были проанализировали пассажиропоток на более чем 11 тыс. остановочных пунктах во всех округах столицы для оценки их востребованности у пассажиров. По результатам анализа отобрали 300 малозагруженных остановок для перевода в режим "по требованию".

С учетом перевода остановок в режим "по требованию" скорректировали расписания движения. Благодаря этому сократилась продолжительность поездки на 40 маршрутах.

Также Служба увеличила выпуск подвижного состава на 88 направлениях, где вырос пассажиропоток, - это позволило сократить интервалы движения в среднем на 10%, в том числе на востребованных маршрутах. Среди них: М59 "Осташковская улица - 9-я Северная линия", 171 "Камчатская улица - Электрозаводский мост", 736 "МЦД Курьяново - Метро "Кожуховская".

Также были открыты 85 новых остановочных пунктов при непосредственном участии Службы управления наземным транспортом. Это на 40% больше, чем за тот же период прошлого года.