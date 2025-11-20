В Москве за патриотическое воспитание наградили лучшие школы и кадетские классы

Лучшие кадетские классы и школы Москвы получили награды за патриотическое воспитание учеников. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в мессенджере Max.

© Официальный канал мэра Москвы Сергея Собянина в MAX

"В тройке лидеров воспитанники школ №2083, №2026 и "Перспектива". Победителей определяли по успеваемости, достижениям и патриотической активности. Например, ученики из этих учебных заведений каждый год принимают участие в масштабном параде кадетского движения "Не прервется связь поколений"; организуют патриотические акции; побеждают на спартакиаде кадетов, развивают на базе школ военно-патриотические клубы и музеи боевой славы", - говорится в сообщении.

Среди учебных заведений лучшим в сфере патриотического воспитания стал образовательный комплекс "Воробьевы горы". Второе место заняла школа №2094, а третье - школа №1788.

Ученики этих учреждений проводили волонтерские акции в поддержку бойцов СВО. Также они разрабатывали экскурсионные маршруты по местам, связанным с биографиями Героев России и Советского Союза и отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне.