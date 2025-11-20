В Биокластере на ВДНХ пройдут обзорные экскурсии и квест с роботом-гидом

В Биокластере на ВДНХ в предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, пройдут обзорные экскурсии и интерактивный квест с роботом-гидом. Мероприятия пройдут в павильонах №29 и №31 в рамках проекта Биологического музея им. К.А. Тимирязева. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в Департаменте культуры Москвы.

23 ноября в 14:00 в павильоне №29 «Цветоводство и озеленение» состоится обзорная экскурсия по выставке «Морфогенез. Третья природа». Ее посетители увидят уникальную экспозицию, объединяющую живых экзотических животных и работы современных художников. На выставке будут представлены пауки-птицееды, палочники, различные рептилии и тропические растения, а также работы художников Дмитрия Каварги, Аристарха Чернышева и Олега Макарова, посвященные природе.

22 и 23 ноября в павильоне №31 «Геология» состоится квест «Профессор Земелькин против Злодеуса» с роботом-гидом. По сюжету участникам предстоит восстановить формулу жизни, которую повредил злодей Злодеус, передает kp.ru.

Выставку «Морфогенез. Третья природа» можно посетить в павильоне №29 на ВДНХ до 31 января 2026 года. Всего в пространстве представлено 16 террариумов — в каждом из них живые экзотические обитатели планеты находятся рядом с арт-объектами.