Роспотребнадзор заявил, что в Москве эпидемические пороги не превышены

Эпидемические пороги заболеваемости гриппом и ОРВИ в Москве не превышены. Об этом сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

"Сезонный подъем заболеваемости ОРВИ является ожидаемым, соответствующим данному времени года, при этом эпидемические пороги в городе не превышены", - говорится в публикации на сайте.

Отмечается, что в структуре циркулирующих вирусов в настоящее время преобладают риновирусы. Фиксируется увеличение доли вирусов гриппа A (H3N2), общий уровень заболеваемости гриппом стабилен.

Эпидемиологи напомнили о важности вакцинации, а также о необходимости профилактических мер и своевременного обращения к врачу.