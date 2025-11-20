В Москве объявили о старте "Елки желаний"

Всероссийский Дед Мороз из Великого Устюга на пресс-конференции в Национальном центре "Россия" дал старт ежегодной акции "Елка желаний".

"Из сказки своей заснеженной, из славного града Устюга Великого приехал погостить в замечательный город Москва. Сегодня здесь удивительное событие, не смог усидеть дома, приехал лично дать старт волшебной акции "Елка желаний", - сказал Дед Мороз. "Эта елка - настоящий чудесный мост между теми людьми, которые нуждаются в какой-либо помощи, и теми людьми, которые готовы искренне от всего сердца оказать возможную помощь", - добавил он.

Всероссийская акция "Елка желаний" - традиция, объединяющая людей по всей стране с 2018 года. Каждый год она помогает исполнить мечты детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, создает атмосферу настоящего новогоднего чуда и напоминает, что волшебство существует.