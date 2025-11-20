Акция "Московский донор" пройдет 21 ноября

Заключительная в этом году акция "Московский донор" состоится в столице 21 ноября в Центре профессионального и карьерного развития, сообщает пресс-служба столичного департамента территориальных органов исполнительной власти.

Стать участниками проекта смогут люди, соответствующие медицинским требованиям. Акция продлится с 10:00 до 13:00, отметили в ведомстве.

Для участия в акции необходима регистрация. Желающим сдать кровь рекомендуется выспаться, съесть на завтрак легкие продукты и поддерживать водный баланс. Полный список противопоказаний к донорству находится на сайте партнера акции Центра крови имени Гаврилова.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что за первый период этого года выполнено около 13 тысяч донаций и собрано почти 6 тысяч литров крови. Она отметила, что таких результатов удалось достичь, благодаря сотрудничеству Центра крови имени Гаврилова с крупными предприятиями, организациями и учебными заведениями.