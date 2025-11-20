Музей транспорта Москвы запустил «Школу коллекционера» на ВДНХ

В Москве запустили вечернюю «Школу коллекционера». Это бесплатный образовательный проект, который поможет начинающим коллекционерам в разных областях, от современного искусства и ценных бумаг до ретроавтомобилей, подойти к своему увлечению с точки зрения музейного профессионала. Программа подготовлена в рамках проекта «Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы».

© Motor.ru

«К проекту «Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы» запустили программу бесплатных мероприятий для взрослых и детей в павильоне «Транспорт СССР» на ВДНХ. Посетители примут участие в лекциях и мастер-классах от признанных коллекционеров, а также практические навыки по сбору и презентации своей коллекции», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Шестидневный вечерний курс «Школы коллекционера» предназначен для частных собирателей, музейщиков и искусствоведов, желающих системно подойти к созданию и публичной репрезентации коллекции любых предметов. Программа курса включит шесть мастер-классов, адресованных практикующим и начинающим коллекционерам различного профиля. В качестве спикеров выступят опытные собиратели: нумизматы и бонисты, искусствоведы, музейные специалисты и фотографы.

© Музей транспорта Москвы

© Музей транспорта Москвы

© Музей транспорта Москвы

© Музей транспорта Москвы

© Музей транспорта Москвы

23 ноября на паблик-токе «Как найти, сохранить и показать раритет» Игорь Рейцман и Никита Кузнецов из Музея японских автомобилей вместе с экскурсоводом Музея транспорта Москвы Антоном Гурковым обсудят, как найти и распознать редкий автомобиль, с чего начать восстановление и как превратить его в музейный экспонат.

6 декабря завершит программу паблик-ток «ВДНХ в деталях: Как собрать историю по крупицам». Василий Волков, коллекционер предметов, связанных с ВДНХ, и Василий Хорст, исследователь истории Выставки, обсудят, как собирать не вещи, а явления и что делает предмет, связанный с прошлым и настоящим ВДНХ, желанным для коллекционера.

Школа коллекционера проходит в рамках проекта «Клуб коллекционеров Музея транспорта Москвы». Он нацелен на развитие взаимодействия музея с частными коллекционерами, реставраторами и энтузиастами транспорта. В центре внимания проекта — человек, который хранит уникальные знания, редкие предметы и личную связь с историей. В рамках клуба будут проходить выставки, записи интервью и подкастов с участниками клуба, лекции и дискуссии, а также изучение истории формирования частных коллекций.