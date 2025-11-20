Собянин открыл спорткомплекс в районе Зябликово

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг открыл новый спорткомплекс "Акварис" с двумя бассейнами в районе Зябликово на юге Москвы.

"Светлый, очень хороший зал. Здесь есть детский и взрослый бассейны. Вас 130 тыс. жителей, поэтому все это для вас - занимайтесь на здоровье", - сказал Собянин, общаясь с жителями района во время открытия спорткомплекса.

Как сообщили в пресс-службе столичной мэрии, строительство спортивного комплекса "Акварис" в Ореховом проезде, завершившееся в 2025 году, было осуществлено за счет городского бюджета в рамках адресной инвестиционной программы Москвы. Двухэтажное здание площадью более 4 тыс. кв. м. возведено по индивидуальному проекту с применением современных инженерных технологий. Единовременная пропускная способность спорткомплекса - свыше 110 человек. Ожидается, что его будут посещать более 650 человек в день, отмечается в сообщении.

В спорткомплексе открыто два плавательных бассейна 25 на 16 м. и 10 на 6 м. и зал групповых занятий площадью более 200 кв. м. Спорткомплекс приспособлен для маломобильных граждан. В настоящее время здесь организованы занятия по плаванию и аквааэробике. В планах - открытие секций по художественной гимнастике, акробатическому рок-н-роллу и современной хореографии, дзюдо, йоге, пилатесу и ОФП, а также групп в рамках программы "Московское долголетие". Прилегающая к зданию территория благоустроена.

С 2011 года в Москве построено 354 спортивных объекта, из них свыше 150 спорткомплексов. В планах до 2027 года возвести еще 119 спортивных объектов, в том числе порядка 60 спорткомплексов.

Кроме того, в столице реализуется программа реновации действующих спортивных объектов, в которую вошли свыше 150 типовых спорткомплексов прошлых лет постройки. На данный момент в рамках этой программы завершена реновация 18 таких зданий. В планах до конца 2025 года - завершение работ еще на 16 объектах.