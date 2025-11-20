Двух лебедей с Патриарших прудов отправили на зимовку в питомник Подмосковья. Об этом в четверг, 20 ноября, сообщили в ТАСС.

— Лебедей на Патриарших прудах больше нет: сегодня их увезли на зимовку в подмосковный питомник, — говорится в сообщении.

22 октября в Московском зоопарке сообщили, что масса манула Тимофея достигла 5,9 килограмма. На данный момент у животного увеличен рацион для зажировки к зиме. Также сотрудники учреждения соблюдают один голодный день в неделю — это необходимо для здоровья манула. В настоящее время Тимофея кормят 1–3 раза в день, в зависимости размеров порции. При этом кормление и уборку у животного проводят в разное время, чтобы не возникало привыкания и стресса от ожидания.

17 октября в зоосаде рассказали, что гималайские медведи Вася и Бефана, которые проживают на старой территории, набрали около 15 килограммов в преддверии зимнего сезона. Медведи Алладин и Бабуля, живущие на новой территории зоопарка, тоже готовятся к зимней спячке: они набрали по 10–15 килограммов.