Москвичам предложили новые инструменты для защиты от мошенников

Департамент информационных технологий Москвы обновил сайт проекта «Перезвони сам», посвященного защите горожан от мошенничества. Основное нововведение - раздел «Что делать, если обманули мошенники?» в формате конструктора ситуаций, сообщается на mos.ru.

© Максим Денисов. Mos.ru

Пользователи могут выбрать в конструкторе тип инцидента - звонок от «сотрудника банка», фишинговое сообщение с подозрительным файлом, просьбу о переводе денег от знакомого, передачу средств курьеру или оформление кредита без ведома владельца - и получить рекомендации. При отсутствии подходящего сценария можно подробно описать случай и направить его разработчикам для добавления в базу.

На сайте также доступны обучающие материалы, тесты самопроверки, игра «Безопасный клик», записи вебинаров и расписание новых онлайн-встреч. В материалах рассматриваются реальные случаи мошенничества при интернет-покупках, инвестициях, в соцсетях и мобильных приложениях. Пользователи могут делиться материалами с друзьями, чтобы предупредить о новых схемах мошенников.

В сервисе реализован инструмент «Стоп-фейк» для проверки сообщений на признаки обмана. Он анализирует текст, голосовые сообщения и скриншоты переписок, используя технологии искусственного интеллекта, включая оптический анализ и распознавание синтезированной речи. Система оценивает риск мошенничества и указывает на подозрительные сигналы.

Проект «Перезвони сам» был создан в декабре 2022 года правительством Москвы совместно с главным управлением МВД по столице. Он реализуется в рамках задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и направлен на повышение кибербезопасности жителей столицы. На сайте публикуются памятки, советы экспертов, типичные фразы мошенников и истории пострадавших, оформленные как диалоги, чтобы пользователи могли на конкретных примерах изучать характерные приемы обмана.

Проект сочетает онлайн- и очные мероприятия и предназначен для информирования горожан о текущих угрозах и способах защиты от мошенников.